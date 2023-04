Leck in Öl-Fernleitung: Rund 300 Liter ausgelaufen

An der MERO Rohöl-Fernleitung ist am Sonntag ein Ölaustritt entdeckt worden. Das haben das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab und die Betreiberfirma am Montag auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitgeteilt.

Ein Passant hat dort auf einer Wiese eine Ölpfütze von ungefähr zehn auf 15 Meter Fläche entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zwischen zwei Schieberstationen bei Pfrentsch drückte das Rohöl von der unterirdischen Leitung durch den Boden bis zur Oberfläche.

Anhand des Druckabfalls in der Leitung zwischen den beiden Schieberstationen konnte der Betreiber errechnen, dass vermutlich rund 300 Liter Rohöl ausgetreten sind.

Ausmaß noch unklar

Die Feuerwehr und die Betreiberfirma MERO richtete am Sonntag noch eine sogenannte "Wasserhaltung" ein. Aktuell wird der Boden in dem Bereich um das Leck herum ausgebaggert, gleichzeitig wird Grundwasser zusammen mit dem ausgelaufenen Öl abgesaugt. Erst dann wird das gesamte Ausmaß sichtbar, so Thomas Weitzel von der Mitteleuropäische Rohölleitung (MERO) Germany GmbH.

Die Ursache des Lecks und die Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.