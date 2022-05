Leck in der Öl-Pipeline: Feuerwehr übt den Ernstfall in Neustadt

Was passiert, wenn durch ein Leck in einer Pipeline Öl in die Flussläufe gelangt? Das haben Verantwortliche der Mitteleuropäischen Rohölleitung (MERO), das Landratsamt Kelheim und mehrere Feuerwehren bei Neustadt an der Donau geübt. Ganz in der Nähe verläuft die Mitteleuropäische Rohölleitung.

Horror-Szenario: Öl gelangt ins Wasser

Die Pipeline quert den Landkreis Kelheim auf einer Länge von rund 40 Kilometern und versorgt am Ende Tschechien mit Rohöl. Bei einem Leck geht es für die Einsatzkräfte im Ernstfall um jede Minute. Denn wenn Rohöl austritt, kann es ins Grundwasser gelangen, Flüsse und Bäche können das Öl kilometerweit tragen. Die Folgen für die Umwelt wären katastrophal.

Einsatzkräfte simulieren Öl-Alarm

Es ist 18 Uhr: die Simulation beginnt. Innerhalb kürzester Zeit erreicht der Probealarm die umliegenden Feuerwachen. Eine Rettungskette wird in Gang gesetzt. Sie ist vorgeschrieben und in Zusammenarbeit mit der MERO Germany GmbH ausgearbeitet. Oberste Priorität für die 130 Einsatzkräfte haben im Ernstfall die Suche nach dem Leck und Maßnahmen, die ein Ausbreiten des Rohöls in Gewässern verhindern.

Dafür kommen unter anderem sogenannte Ölsperren zum Einsatz: Sie sind der Trumpf der Feuerwehrleute im Kampf gegen ein Ausbreiten des Öls. Fünf davon sind für den betroffenen Teilabschnitt vorgesehen. Die meisten an Bächen, die an die Pipeline grenzen.

Ölsperren in Bächen und Flüssen

Übungseinsatz am Krebsgraben, ein kleiner Bach inmitten von Feldern und Wiesen wenige Kilometer von Neustadt an der Donau entfernt: Wer einen spektakulären Einsatz mit Booten und schwerem Gerät auf einem breiten Fluss erwartet hat, wird enttäuscht. Tatsächlich handelt es sich bei den meisten Fließgewässern, die das Öl im Falle eines Unfalls verbreiten würden um kleine Bäche wie diesen, erklärt Einsatzleiter Michael Leitner. Aber auch an der Abens wird trainiert.

MERO stellt Ölsperren zur Verfügung

Nun müssen die Einsatzkräfte die Ölsperre errichten. Keine leichte Aufgaben, denn der Bach ist überwuchert mit Schilf. Ein Feuerwehrler schnappt sich eine Sense, kappt die Vegetation. Die Einsatzkräfte brauchen Platz, um die Sperre zu errichten. Das Material dafür befindet sich in einem Schuppen am Bachufer. Dutzende davon hat die MERO Germany GmbH an Gewässern entlang der Pipeline aufgestellt.

Erst dann können die Öl-Sperren ins Wasser eingebracht werden. Das Schilf aus dem Bachlauf zu entfernen hat die Feuerwehr viel Zeit gekostet. Gruppenführerin Bettina Zinkl ist selbstkritisch: "Wir wären schneller, wenn es besser ausgeschnitten wäre. Weil so müssen wir uns den Weg freischneiden".