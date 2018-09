28.09.2018, 16:10 Uhr

Leck am Zwischenkühler im Atomkraftwerk Gundremmingen

Am Kernkraftwerk Gundremmingen ist bei Instandhaltungsmaßnahmen am Zwischenkühler ein Leck in einem Wärmetauschrohr festgestellt worden. Laut AKW-Betreiber bestand und besteht keine Gefahr. Die Ursache für das Leck ist noch unbekannt.