Lechfeld: A400M-Stationierung auch ohne Interesse aus der Nato

Vor drei Jahren hatte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Aufbau einer multinationalen Lufttransport-Einheit mit Transportmaschinen vom Typ A400M angekündigt. Eine ganze Reihe der Militärtransportmaschinen sollte auf dem Fliegerhorst Lechfeld stationiert werden. Nach einem Gespräch mit dem Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz sagte der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) nun dem BR, an einer "Multinational Air Transport Unit" (MNAU) habe es von den Nato-Partnern zu wenig Interesse gegeben. Die Bundeswehr wolle nun im Alleingang, ohne internationale Partner, A400M-Maschinen auf dem Lechfeld stationieren. Die Pläne werden aber kleiner ausfallen, als Bundeswehr und Politik in Deutschland ursprünglich gehofft hatten.

Lechfeld ist für Durz mehr als ein Ausweichflugplatz

Der Standort auf dem Lechfeld werde "gebraucht, nicht nur als Ausweichflugplatz", erklärte Durz. Den Aussagen des Abgeordneten zufolge werden es aber weniger als die zehn bis 13 Maschinen werden, die ursprünglich im Gespräch waren. Unverändert soll der personelle Umfang bleiben: 500 bis 600 Dienstposten will die Bundeswehr in Lagerlechfeld ansiedeln. Damit bleibt die Hoffnung auf eine große Zahl von zivilen Arbeitsplätzen und Aufträgen, etwa für Handwerksbetriebe rund um den Bundeswehr-Standort, bestehen. Mit welchem Tempo die militärischen Pläne vorangehen, bleibt unklar: Die Planungen zum Ausbau der Startbahn und zu weiteren Infrastrukturprojekten seien derzeit "auf Halt", so der Bundestagsabgeordnete.