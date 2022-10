Lech-Stahlwerke sorgen mit Bannwald-Rodung für Kritik

Die Erweiterung der Lech-Stahlwerke (LSW) in den angrenzenden Bannwald sorgt seit Jahren für Diskussionen. Jetzt wurden mit der Rodung "vollendete Tatsachen" geschaffen, so Thomas Frey vom Bund Naturschutz (BN). "Wir hätten zumindest informiert werden müssen, um unseren Rechtsschutz zu gewährleisten."

Meitinger Bürgermeister über Rodung informiert

Meitingens Bürgermeister Michael Higl (CSU/Junge Bürger Union) wurde von den LSW in der vergangenen Woche über die bevorstehende Rodung informiert und hält dagegen: "Im Moment sind fünf Hektar Wald gerodet und im Gegensatz 23 Hektar neu angepflanzt worden. Insofern kann ich nur Vertragstreue und Handeln nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan feststellen."

Insgesamt habe die Gemeinde dem Verwaltungsgerichtshof in München über 4.000 Seiten Material zur Verfügung gestellt, deren Einhaltung obliege nun nicht mehr seiner Gemeinde. Darauf pocht aber der Bund Naturschutz. Der BN lässt in einer Normenkontrollklage vor dem Verwaltungsgerichtshof in München gerade prüfen, ob die von der Gemeinde Meitingen im vergangenen Jahr genehmigte Erweiterung der Lech-Stahlwerke in den angrenzenden Bannwald rechtens ist.

Umweltaktivisten völlig überrascht

Die Klage wird gemeinsam mit der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal und dem Augsburger Klimacamp geführt. Auch hier zeigt man sich überrascht vom Vorgehen der LSW. Die Augsburger Umweltaktivisten vom Klimacamp sehen sich mit der Rodung ebenfalls vor vollendete Tatsachen gestellt.

"Als wir am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in Meitingen eingetroffen sind, wurden nur noch Aufräumarbeiten durchgeführt. Die Rodung war bereits gelaufen", so Ingo Blechschmidt vom Klimacamp. Er und seine Mitstreiter seien vor Ort bereits von der Polizei in Empfang genommen worden, hätten dann aber lediglich noch einige Fotos von der abgeholzten Fläche machen können.

"Artenschutzrechtliche Ausnahme" der Regierung von Schwaben

Markus Eckstein von der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal, der am Wochenende bei den Rodungen vor Ort war, zeigt sich im Gespräch mit dem BR sichtlich erschrocken: "Die haben da eine Riesen-Schneise geschlagen. Damit haben wir nicht gerechnet." Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz soll nun geprüft werden, "ob das alles rechtens war." Davon allerdings ist Fabian Mehring überzeugt. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler hatte im Konflikt zwischen Wirtschaft und Umweltschutz vermittelt, äußert sich nun aber eindeutig: "Wir leben in einem Rechtsstaat und nicht in der Traumwelt des Augsburger Klimacamps. Deshalb gelten die miteinander vereinbarten Verträge, an die sich bisher alle gehalten haben – außer die Naturschützer."

Grundlage für die durchgeführte Rodung ist eine von der Regierung von Schwaben gewährte "artenschutzrechtliche Ausnahme" vom 17. Oktober 2022. Dies bestätigte die Regierung von Schwaben dem BR auf Anfrage. In der Begründung heißt es: "Eine artenschutzrechtliche Ausnahme behandelt nach der gesetzlichen Systematik allein die Fragestellung, ob Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes verletzt werden und ob im Hinblick auf den besonderen Artenschutz ggf. eine Ausnahme erteilt werden kann. Ob weitere Genehmigungen erforderlich sind, wird in diesem Verfahren nicht geprüft." Die Lech-Stahlwerke haben auf die Anfrage des BR bisher noch nicht reagiert