Lebkuchen, Liwanzen und Kronfleisch: So isst das Fichtelgebirge

In der neuen Sonderausstellung des Fichtelgebirgsmuseums in Wunsiedel gibt es Einblicke in die Essgewohnheiten früherer Epochen. Wer tiefer eintauchen will, kann alles nachkochen. Rezepte gibt’s zum Mitnehmen - auch für Dünnbier aus dem Kochtopf.