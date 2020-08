Lebkuchen bei 30 Grad: Kulmbach eröffnet das Weihnachtsgeschäft

Draußen vor dem Supermarkt herrscht tropische Hitze, drinnen wird’s schon ein klein bisschen vorweihnachtlich: Seit Ende Juli gibt es wieder Lebkuchen im Sortiment eines Kulmbacher Supermarktes – und natürlich darf auch Glühwein nicht fehlen. Ein wenig Adventsstimmung mitten in der Sommerferienzeit? Supermarktbetreiber Michael Seidel findet das gar nicht so ungewöhnlich.

"Ganz ehrlich: So ein frischer Lebkuchen - es gibt viele Leute, die stehen drauf. Trotz 34 Grad draußen. Und wir haben auch schon Etliches verkauft." Michael Seidel, Marktleiter

100.000 Lebkuchen kommen täglich aus dem Ofen

In Arzberg steht die Weihnachtsbäckerei, in der seit vergangenen Dienstag täglich rund 100.000 Lebkuchen aus dem Ofen kommen. Bis Mitte Dezember hat die Firma Frank nun Hochsaison. Die Lebkuchen werden von hier aus an Supermärkte in Bayern und Baden-Württemberg, ja sogar in die Schweiz, geliefert. In diesem Jahr beginnt für die 30 Arbeiterinnen bei Frank die Saison zwei Wochen früher als sonst. Weil die Nachfrage so groß sei.

"Die Leute schimpfen immer. Macht nicht immer so bald Lebkuchen. Aber irgendwo wollen sie es auch alle. Die Märkte rufen an, die Nachfrage ist da. Und wir liefern." Harald König, Frank Lebkuchen