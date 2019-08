Lebkuchen-Automat: Weihnachtliches Gebäck rund um die Uhr

Lebkuchen das ganze Jahr, rund um die Uhr? "Auf die Idee mit dem Lebkuchen-Stollen-Automaten haben uns unsere Kunden gebracht", erzählt Alfred Götz über die Kundschaft, die es schade fand, dass die weihnachtlichen Backwaren nur am Wochenende zu haben waren. Die Bäckerei und Konditorei der beiden Inhaber hat nämlich nur an den Wochenenden geöffnet.

Ungewöhnliche Kundschaft

Seit einigen Monaten kann sich die Kundschaft aber aus dem roten Automaten am Eingang des Geschäftes bedienen. Und das Modell kommt gut an. Er müsse den Automaten ständig bestücken, die Kundschaft komme aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern. Auch ungewöhnliche nächtliche Kunden hat der Bäckermeister aus Schwabach dazu bekommen. Discobesucher gelüste es auf dem Heimweg wohl besonders, hat er beobachtet. Die fünf Etagen im Automaten seien an den Wochenenden morgens meistens leer.

Geschmacksrichtungen für jede Saison

Bäckermeister Götz hat schon andere ausgefallene Ideen gehabt. In einer so genannten Schaubude kann man ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen. Jetzt im Sommer bietet er eine spezielle Sommer-Lebkuchen-Kollektion. Ingwer, Cassis oder Pfefferminze kommt zurzeit in den Teig für das weihnachtliche Gebäck.