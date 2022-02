Urteil im "Lebenswerk"-Prozess: Brandstifter muss in Haft

Im Prozess um den Brand der Diakonieeinrichtung "Lebenswerk" und zahlreiche weitere Einbrüche ist am Donnerstag am Bayreuther Landgericht das Urteil gefallen. Wegen Brandstiftung in drei Fällen und mehreren Diebstählen wurde der Angeklagte Manuel B. zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zusätzlich wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die Haft könnte aber geringer ausfallen, wenn er sich in Therapie begeben würde.

Freiheitsstrafe kann reduziert werden

"Lassen Sie sich darauf ein und nutzen Sie die Chance für einen positiveren Weg, für eine bessere Zukunft." Mit diesen Worten richtete sich der vorsitzende Richter Bernhard Heim direkt nach der Urteilsbegründung an den Angeklagten Manuel B.

Der Angeklagte ist betäubungsmittelabhängig und mehrfach einschlägig vorbestraft. Lässt er sich auf eine Therapie ein, könnte er nach dem sogenannten Vorwegvollzug von einem Jahr und drei Monaten in eine Therapieanstalt wechseln, das heißt in ein Bezirkskrankenhaus. Läuft die Therapie erfolgreich, könnte er bereits nach der Hälfte der verhängten Strafe wieder in Freiheit kommen.

Millionenschaden nach Brand im Lebenswerk Bayreuth

Für großes Aufsehen sorgte im August 2020 der Brand im Lebenswerk Bayreuth, einer Einrichtung der Diakonie. Dabei entstand ein Sachschaden von 7,7 Millionen Euro. Speisesaal, Küche und der Verwaltungsbereich wurden zerstört.

Für die Beschäftigten des Lebenswerks war der Großbrand ihrer Werkstatt eine Tragödie. Die rund 300 Menschen mit Handicap standen zunächst vor dem Nichts. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhinderte zumindest, dass sich der Brand noch weiter ausbreitete.

Wollte der Täter Spuren verwischen?

Zwar konnte nicht eindeutig rekonstruiert werden, mit welchen Mitteln der Brand im Lebenswerk gelegt wurde, die Kammer sei aber von der Schuld des Angeklagten überzeugt, so der Richter.

Auch sei nicht klar, warum Manuel B. das Feuer gelegt hatte. Möglich wäre die Verärgerung darüber, dass er nach einem Praktikum dort keine Anstellung bekommen hatte, so Richter Heim. Oder aber, um Spuren eines Einbruchs zu verwischen.

"Brachiale Vorgehensweise"

Manuel B. wurden weitere Einbrüche im zweistelligen Bereich nachgewiesen. Bei diesen Einbrüchen, die er innerhalb eines halben Jahres im gesamten Stadtgebiet verübte, sei er hoch kriminell vorgegangen, so Heim. Der Sachschaden lag meist deutlich über dem eher geringen Wert der Beute. "Es war oft eine Schneise der Verwüstung mit teils brachialer Vorgehensweise", so der Richter.

Zum Zeitpunkt seiner Taten war der Angeklagte voll schuldfähig. Bereits kurze Zeit nach dem Brand im Lebenswerk und seiner Festnahme soll Manuel B. sich selbst als der "Feuerteufel von Bayreuth" gebrüstet haben. Während des gesamten Prozesses hatte er allerdings von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Richter Heim lobte die akribische Ermittlungsarbeit der Polizei und die umfangreiche Beweisaufnahme. Nur das hätte einen Urteilsspruch ermöglicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.