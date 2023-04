Lebensraum Stadt - immer mehr Tierarten passen sich an

Immer mehr Tierarten verlieren durch Zersiedelung und intensive Landwirtschaft ihre angestammten Reviere und die Nahrungsgrundlage wie Wildkräuter oder Insekten. Die Folge: Die Bestände von Amphibien und Vogelbestände schrumpfen auf dem Land dramatisch. Anders in der Stadt, hier gibt es ganzjährig Nahrungsquellen und Verstecke.

Nach Angaben des Münchner Umweltreferats leben in der Landeshauptstadt beispielsweise mehr als 100 Vogelarten, rund 200 Bienenarten, 59 verschiedene Schmetterlinge und 37 Heuschrecken-Arten, meist in Stadtteilen mit Gärten und Parkanlagen. Neben Kaninchen, Mäusen oder Fröschen und Kröten besiedeln auch Biber, Füchse und Dachse die Städte und Gemeinden in Bayern.

Städte sind "Freilandlaboratorien" für Wildtierforscher

Großstädte wie München und Nürnberg, gerade der Innenstadtbereich, sind nur für wenige Arten wie Stadttauben oder -Ratten ein typischer Lebensraum. Forscher beobachten, dass Tierarten profitieren, die sich anpassen. Spinnen in der Stadt sind häufiger nachtaktiv, an Laternen finden sie problemlos Beute. Auch manche Insekten, beispielsweise Hummeln, haben offenbar Vorteile: Weil sie seltener von Fressfeinden attackiert werden, können sie pro Flug mehr Blumen anfliegen und Pollen sammeln. Sie werden deshalb in der Stadt größer als ihre ländlichen Artgenossen.

Der permanente Einfluss des Menschen auf die Stadtgestaltung kann offenbar auch die Evolution beschleunigen. So sind die Schneckenhäuser in der Stadt weniger farbintensiv als auf dem Land – Stadtschnecken können sich damit offenbar besser tarnen und sogar vor Hitzestress in der urbanen Umgebung schützen. Auch manche Käferarten zeigen eine an Beton und Asphalt angepasste Färbung.

Für andere Arten wird die Stadt dagegen zur Todesfalle, etwa durch die Lichtverschmutzung: Tausende Nachtfalter werden jährlich durch die helle Beleuchtung angezogen und verenden.

Früher Vogelgesang übertönt den städtischen Lärm

Vögel wie Amseln oder Kohlmeisen können sich gut an die menschengemachte Lebenswelt anpassen, zeigen Studien. Henrik Brumm, Ornithologe am Max-Planck-Institut für Biologische Intelligenz in Seewiesen erforscht das Verhalten von Singvögeln. Am Beispiel von Buchfinken konnte er zeigen, dass Stadtexemplare hochfrequente Töne wählen und deutlich lauter singen, solange Verkehrslärm herrscht.

Bei Tauben konnte aber ein erhöhter Stresslevel gemessen werden. Denn der Lärm beeinflusst die Tiere: Viele Stadtvögel schlafen kürzer und städtische Kohlmeisen sind aggressiver als auf dem Land. Dieses Verhalten könnte bereits angeboren sein. Denn die City beeinflusst offenbar die Physiologie, das zeigt das Beispiel der Stadtamsel. Sie hat andere Gene ausgeprägt als die scheue Waldamsel, fanden Evolutionsbiologen heraus. Anders als der Urtyp ist die Stadtamsel kein Zugvogel und brütet früher, sie entwickelt sich seit rund 100 Jahren hin zu einer neuen Art.

Die Gelassenheit steigt bei städtischen Wildtieren

Verkehr und Lärm, aber kaum Jagddruck, Fressfeinde und ein dauerhaftes Nahrungsangebot - offenbar überwiegen die Vorteile des städtischen Lebensraums. Viele Wildtierarten haben sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Menschen etabliert. Ringeltauben, Krähen und Füchse, aber auch Kaninchen, Wildschweine und Igel.

Die Tiere sind weniger lärmempfindlich und toleranter gegenüber Störungen als ihre scheuen Artgenossen in der Natur, zeigen Studien von Wildtierforschern in Berlin. Vom Stadtleben profitieren vor allem robuste und flexible Generalisten, die sehr unterschiedliche Nahrungsquellen nutzen können und auch im individuellen Verhalten anpassungsfähig sind.

Jede Stadtumgestaltung verändert den Selektionsdruck

Die zunehmende Nachverdichtung der Stadtkerne und Gartensiedlungen wirkt sich aber auf die Artenvielfalt aus: Durch Neubauten, Dämmung und Modernisierung finden Vögel und Kleintiere wie Eidechsen weniger Verstecke, weil Baubrachen und Mauernischen verschwinden. Biologen der Universität Frankfurt beobachten, dass Wildkaninchen in der Stadt nur in kleinsten Gruppen leben. Durch neue Straßenzüge droht ihnen Isolation und damit Inzucht. Die Bestände der bislang weitverbreiteten Eichhörnchen können durch Fällungen von alten Baumbeständen in Innenstädten unter Druck geraten.

Der sich ständig wandelnde urbane Lebensraum Stadt kann aber auch zum Erhalt gefährdeter Insekten und Wildtierarten beitragen. Das zeigt das Beispiel von Biotopen und geschützten Ökonischen bei München, die renaturierten Isarauen und die Heidelandschaft im Norden der Stadt. Studien zeigen, der Artenschutz lohnt sich, denn Natur in der Stadt erhöht die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Menschen. Stresswerte wie der Blutdruck sinken messbar bei einem Spaziergang durch einen Stadtpark mit Vogelgesang.