05.07.2021, 15:10 Uhr

Das Restaurant der geretteten Lebensmittel

In München wird im September die Community Kitchen eröffnen, ein Restaurant, das Gerichte nur aus vor dem Müll geretteten Lebensmitteln anbieten will - denn im Schnitt wirft jeder Deutsche pro Jahr 75 Kilo essbare Lebensmittel in den Müll.