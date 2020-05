Lebensmittelmarkt in Höchstädt komplett abgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen in Höchstädt der Edeka-Markt in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte waren gegen 04.30 Uhr vor Ort. Da brannte das Gebäude bereits lichterloh.

Gebäude nicht mehr zu retten

Die Flammen hatten unterdessen so weit um sich gegriffen, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war. Den Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude zu verhindern, darunter ein privates Pflege- und Seniorenheim. Wegen der Löscharbeiten musste die angrenzende B16 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Kriminalpolizei ermittelt

Durch den Brand dürfte ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Vor zwei Jahren war in Höchstädt das Asylbewerberheim in Flammen aufgegangen. Auch das Gebäude gehörte dem Unternehmen, das den Edeka-Supermarkt betrieben hat.