Lebenslange Haftstrafen im "Froschbanden"-Prozess

Wie erwartet, hat das Münchner Landgericht sechs Mitglieder der achtköpfigen "Froschbande" des Mordes für schuldig befunden. Außerdem stellte das Gericht bei ihnen die besondere Schwere der Schuld fest.

Die beiden Fahrer wurde zu je 13 Jahren Haft verurteilt.

Ehefrau lag schwer verletzt neben Leiche ihres Mannes

Die aus Rumänien stammenden Männer, die größtenteils untereinander verwandt sind, hatten das Rentnerehepaar im September 2015 in seinem Haus in Seefelder Ortsteil Meiling überfallen und ausgeraubt. Mehrere Männer schlugen den 72-Jährigen nieder, als er zum Rauchen auf die Terrasse ging. Anschließend überfielen sie seine schlafende Frau und sperrten beide in eine Besenkammer. Der Mann starb, die Frau wurde nach 57 Stunden schwer verletzt befreit.

Verteidigung plädierte auf begrenzte Strafen

Die Verteidigung hatte auf zeitlich begrenzte Strafen plädiert und für Verurteilungen allenfalls wegen schweren Raubs mit Todesfolge und Tötung durch Unterlassen. Die Angeklagten im Alter von 24 bis 55 Jahren hatten den Raubüberfall zugegeben. Der Tod eines Opfers sei aber nicht geplant gewesen, versicherten sie.

Lange Haftstrafen in Österreich

Die meisten Männer werden erst einmal zurück nach Österreich gebracht. Sie müssen dort die langen Gefängnisstrafen absitzen, zu denen sie dort wegen ähnlicher Überfälle verurteilt worden sind. Weil sie immer nachts aktiv waren und die meisten eine eher gedrungene Körperstatur haben, war die Gruppe als "Froschbande" bekannt.