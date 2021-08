Lebenslange Haftstrafe für Doppelmord von Schwandorf

Im Doppelmordprozess von Amberg ist am Donnerstagnachmittag ein Urteil gefallen: Das Schwurgericht hat den 59 Jahre alten Angeklagten zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Damit folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann er nicht vorzeitig entlassen werden.

Mord in Büchelkühn

Im Prozess hatte der Angeklagte geschwiegen. Das Gericht sah es aber als erwiesen an, dass der Mann seine frühere Lebensgefährtin (57) und ihren neuen Freund (69) im Sommer vor einem Jahr im Haus der Frau in Büchelkühn bei Schwandorf ermordet hat. Er attackierte seine Opfer, als diese gerade auf der Terrasse beim Grillen saßen. Sie flüchteten in die Wohnung im Erdgeschoss. Dort versetzte ihnen der Angreifer dann die tödlichen Messerstiche.

Täter kam gerade aus dem Gefängnis

Der Verdächtige war erst kurz vor der Tat aus der Haft entlassen worden. In den Tagen vor dem Doppelmord hatte der Angeklagte der Frau bereits nachgestellt und sie bedroht. Die beiden Toten wurden erst zwei Tage nach der Tat gefunden, nachdem die Frau und ihr neuer Lebensgefährte nicht zur Arbeit erschienen waren.

Nach der Tat war der Mann tagelang mit dem Fahrrad auf der Flucht. Er wurde schließlich in Tschechien gefasst. Eine auf der Terrasse der Frau angebrachte Wildtier-Kamera hatte Teile des Angriffs aufgezeichnet.