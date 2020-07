Lebenslange Haft für Doppelmord von Schnaittach bestätigt

Der Doppelmord von Schnaittach hatte vor zweieinhalb Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ingo P. hatte seine Eltern erschlagen. Um die Tat zu vertuschen mauerte er sie ein. Seine Verlobte hatte ihn nach Auffassung des Gerichts zu der Tat angestiftet. Beide wurden vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Revision bestätigte nun die Höchststrafe für Stephanie P.

Höchststrafe wegen Schwere der Tat

Die Verteidiger von Stephanie P. forderten in dem neu aufgerollten Prozess, das Strafmaß von lebenslang auf elf Jahre Haft zu reduzieren, da die Angeklagte Aufklärungshilfe geleistet habe. Die Staatsanwaltschaft beharrte aber wegen der Schwere der Tat auf einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Dem schloss sich die Kammer an. Demnach habe Stephanie P. zwar Aufklärungsarbeit geleistet, die eigene Tatbeteiligung aber verschleiert und falsche Angaben gemacht. Im aktuellen Verfahren in Nürnberg ging es ausschließlich um das Strafmaß für die 24-jährige Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Revision gescheitert

Im vergangenen Jahr hat das Landgericht Nürnberg-Fürth das Ehepaar Ingo und Stephanie P. bereits zu lebenslanger Haft für den Mord an den Eltern des Mannes verurteilt. Die Anwälte von Stephanie P. hatten daraufhin Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Dieser hatte das Verfahren dann in Teilen nach Nürnberg zurückverwiesen, da die Richter einen Wertungsfehler im Urteil gegen die Frau sahen. Demnach hätte auf einen möglichen Strafmilderungsgrund eingegangen werden müssen.

Eltern erschlagen und eingemauert

Im Dezember 2017 hatte Ingo P. seine Eltern mit einem Hammer erschlagen. Anschließend betonierten er und Stephanie P. die Leichen neben der Garage des Elternhauses ein. Kurz nach der Tat meldete das Ehepaar die Toten als vermisst und heiratete wenig später.