Lebenslange Haft: Frau nach Mord an Ex-Schwiegersohn verurteilt

Im Mordprozess gegen eine 54-Jährige hat das Landgericht Bamberg die Frau zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie ihren 32-jährigen, ehemaligen Schwiegersohn mit mehreren Messerstichen getötet hatte. Der Vorsitzende Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, dass während des Prozesses zweifelsfrei festgestellt werden konnte, dass die Frau dem 32-jährigen mit einem Jagdmesser und Elektroschocker aufgelauert habe.

Ebermannstadt: Mann stirbt nach elf Messerstichen

Das Opfer wollte im Juli vergangenen Jahres in Ebermannstadt seine von ihm getrennt lebende zweijährige Tochter abholen, um mit ihr Zeit zu verbringen. Die 54-jährige Angeklagte habe ihn mit dem Jagdmesser attackiert und später auf offener Straße gerufen "verrecken soll er", so der Richter. Als der 32-Jährige flüchtete, sei sie ihm hinterher gelaufen und habe weiter auf ihn eingestochen. Das Opfer verstarb auf offener Straße an insgesamt elf Messerstichen. "Für die Zeugen war klar, dass der Mann umgebracht werden sollte", so der Richter.

Verteidiger plädierte für maximal acht Jahre Gefängnis

Die Angeklagte hatte zu Prozessbeginn über ihren Verteidiger mitgeteilt, dass sie sich an die Tat nicht mehr erinnern könne. Das Gericht geht davon aus, dass die Frau regelmäßig Cannabis konsumiert hatte. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten ebenfalls auf Mord plädiert. Der Verteidiger der Frau forderte eine Verurteilung wegen Totschlags und eine maximale Haftstrafe von acht Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.