Lebenslang für "Familientyrann" nach Mord an Ehefrau

Das Landgericht Regensburg hat einen 56-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt und eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen. Der Angeklagte hatte seine Frau nach Auffassung des Schwurgerichts im Oktober 2020 in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg mit mehr als einem Dutzend Messerstichen aus niedrigen Beweggründen getötet. Er hatte die Tat im Prozess gestanden und als Auslöser angegeben, dass er eine Affäre seiner Frau vermutet hatte.

Machtverlust als Motiv

Weil seine Frau auf ihrem Handy entgangene Anrufe einer ihm fremden Nummer hatte, vermutete er ein Fremdgehen seiner Frau. In Wahrheit gehörte die Nummer allerdings dem Bruder des Opfers. Das Motiv der Tat war nach Auffassung des Gerichts aber in Wirklichkeit ein anderes: Er habe es nicht ertragen können, dass sich seine Familie von ihm emanzipiert hatte und seine Frau keine Angst mehr vor ihm gehabt habe, so der Vorsitzende Richter. Dieser nicht überwundene "Machtverlust", sei das eigentliche Motiv.

Ehefrau lebte "wie eine Sklavin"

Der Kosovare habe lange "wie ein Tyrann" über die Familie geherrscht. Die Ehefrau habe "wie eine Sklavin" gelebt. Sie habe nicht ausgehen dürfen, sogar Einkaufen sei nur in Begleitung möglich gewesen. Auch einen Deutschkurs verbot er ihr. Die Kinder hatten im Prozess ausgesagt, dass sie sich anders als in "normalen Familien" nicht freuten, wenn sie mittags von der Schule nach Hause kamen, sondern als erstes immer fragten, ob "er" zuhause sei.

Gefängnisstrafe veränderte alles

Dieses Machtgefüge änderte sich, nachdem der heute 56-Jährige neun Monate wegen Kokainschmuggels in Österreich im Gefängnis saß. Die Familie habe sich in dieser Zeit von ihm befreien können. Nach seiner Rückkehr habe er erkennen müssen, dass seine Familie sehr gut ohne ihn zurechtgekommen sei. Das Ganze gipfelte in seinem Rauswurf, den die Tochter veranlasste, nachdem er sie bedroht hatte. Nach einer darauffolgenden Versöhnung sei er kurzzeitig "wie ausgewechselt gewesen", so hatten es Zeugen beschrieben.

Mord aus Egoismus

Doch im Oktober kam es dann zur Tat. "Er wollte die alte Ordnung wiederherstellen, mit der er seine Ehre verband", sagte Richter Michael Hammer in der Urteilsbegründung. Die vermutete Affäre sei nur ein vorgeschobener Grund gewesen, seine Tat zu rechtfertigen. Wäre es ihm nur um Untreue gegangen, hätte er die ihm unbekannte Nummer einfach anrufen können, um sich zu vergewissern. So habe er aus einem egoistischen Motiv getötet und sei deshalb nicht wie von der Verteidigung gefordert des Totschlags, sondern des Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig.