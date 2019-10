Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 39 Jahre alte Mann im Dezember 2018 insgesamt drei Frauen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis mit einem Messer angegriffen hat. An seiner Täterschaft bestehe nicht der geringste Zweifel, so die Vorsitzende Richterin. Der Mann sei bei allen Taten voll schuldfähig gewesen.