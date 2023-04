> Lebenshof "Kuhtopia": Wenn die Kuh nicht mehr gemolken wird

Lebenshof "Kuhtopia": Wenn die Kuh nicht mehr gemolken wird

Steffi Mühlbacher und Helen Hinrichs betreiben am Waginger See in Oberbayern den Lebenshof "Kuhtopia". Auf dem ehemaligen Biohof versorgen sie Kühe und Hühner, ohne sie zu schlachten oder zu melken.