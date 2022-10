Lebenshilfe in Not: Niemand will im neuen Wohnheim arbeiten

Zehn Jahre Planung und zehn Millionen Euro stecken in dem Wohnheim der Lebenshilfe Fichtelgebirge. Auf der Baustelle in Arzberg gleich neben einer Werkstatt der Lebenshilfe, läuft bereits der Innenausbau. Die Arbeiter vor Ort hängen Decken ab und kümmern sich um die Elektrik. In den langen, breiten Gängen könnte man sich direkt verlaufen. Die Gebäude sind schlangenförmig angeordnet, sodass jeder Bewohner eine kleine Terrasse, ein eigenes Bad und einen Schlaf- und Wohnraum hat. Es ist das einzige Wohnheim dieser Art in Oberfranken und die Lebenshilfe sucht dafür dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zum Artikel: "Ministerium streicht Maskenpflicht in Werkstätten"

"Helden gesucht" - Werbekampagne, um Mitarbeiter zu finden

"Wir sind schon ausgebucht, uns haben für 24 Plätze Anfragen aus ganz Deutschland erreicht", erzählt der Leiter des Wohnheims, Daniel Mösch, bei einer Baustellenbesichtigung. Er selbst ist ratlos und blickt ernüchtert durch die grauen, unverputzten offenen Räume des Heims. Von Zeitungsanzeigen, Besuchen an Fachschulen, Regionalmessen über eine Plakatkampagne unter dem Motto "Helden gesucht" – hat die Lebenshilfe scheinbar alles probiert, um Mitarbeiter zu finden. Und die Zeit drängt: Im April nächsten Jahres soll der Neubau eigentlich eröffnen.

"Trotz intensiver und breiter Werbemaßnahmen verschiedenster Art in den letzten Wochen und Monaten, die auch sehr teuer waren, haben wir leider keine einzige Bewerbung erreicht." Daniel Mösch, Leiter des Wohnheims

Diese Art von Wohnheim ist einmalig in Oberfranken und die Arbeit ist herausfordernd: Es geht um Intensivbetreuung für behinderte Menschen, die ein aggressives Verhalten aufzeigen. Die gesuchten Mitarbeiter müssen dem Job gewachsen sein. Die Lebenshilfe sieht in einer übertariflichen Bezahlung einen möglichen Anreiz.

Lebenshilfe-Wohnheim kann nur mit Personal eröffnet werden

Eröffnet werden kann nur, wenn die Belegschaft komplett ist. Dass die Suche nach Mitarbeitern so schwierig ist, war vor zehn Jahren bei der Planung des Wohnheims noch nicht absehbar. Gesucht werden vor allem Heilerziehungspfleger, Erzieher und Krankenpfleger.

Erst im September gab die Lebenshilfe Bamberg bekannt, wegen Personalmangels ein Pflegeheim für behinderte Menschen in Stegaurach zu schließen. Die Einrichtung hatte zuvor seit mehr als zwei Jahren keine geeigneten Pflegefachkräfte mehr gefunden.

Fachkräfte fehlen, Tagesstätte schließt

15 Kilometer weiter, bei den Schulen der Lebenshilfe in Marktredwitz, gibt es die gleichen Probleme: Es fehlt Personal. In diesem Schuljahr musste die Lebenshilfe erstmals vier Gruppen in der Nachmittagsbetreuung der Tagesstätte schließen. 37 Familien mit ihren Kindern sind betroffen. Jetzt ist mittags Schluss, statt wie üblich um 15.30 Uhr. Laut der Geschäftsführerin der Lebenshilfe, Susanne Hilpert, entscheiden sich zu wenig junge Menschen für eine Ausbildung in diesem Bereich, der Grund: die Rahmenbedingungen. "Es wird ja oft so gesagt, dass es an der Bezahlung scheitert, aber ich denke eher, dass es der Ansatz vorher ist, dass wir zu wenig haben, die sich für diesen Beruf entscheiden", vermutet Hilpert.

Ausbildung ohne Vergütung – wer kann sich das leisten?

Die teils fünfjährige Ausbildung im sozialen Bereich wird oft nicht vergütet, zudem sind bis zu zwei Jahre Praktikum erforderlich und das auch oft ohne Bezahlung. Nach Ansicht der Geschäftsführerin ist eine Ausbildung in freier Wirtschaft lukrativer für Azubis. Aktuell gibt es nur zwei Lösungen: Entweder Personal abwerben oder Gruppen schließen. Es entsteht ein regionaler Teufelskreis, denn es ist insgesamt zu wenig Fachpersonal in sozialen Berufen vorhanden.

"Wenn wir es jetzt schaffen, Erzieher und Kinderpfleger irgendwo abzuwerben – dann fehlen die ja wieder in einem anderen Kindergarten, wo ja auch Personalmangel herrscht." Susanne Hilpert, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Fichtelgebirge

Kinder wie Laura leiden darunter

Die Leidtragenden sind die Familien wie Stefanie Wagner-Ott und ihre Tochter. Laura ist 14 Jahre alt und lebt mit einem chromosomalen Gendefekt samt autistischer Prägung. Sie spricht nicht und ist auf Betreuung angewiesen. Die Schule der Lebenshilfe und die Tagesstätte sind ihr zweites Zuhause: Förderung und soziale Kontakte findet Laura seit Jahren verlässlich dort. Jetzt steht das Familienleben Kopf: "Die ganze Struktur fehlt. Man merkt es an Lauras Stimmungsschwankungen. Sie weiß nicht, was los ist, feste Rhythmen sind weg", erzählt Stefanie Wagner-Ott . Die Kleinen verlören das sichere Umfeld – die Eltern brauchen Unterstützung bei der Betreuung.