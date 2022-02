Lebenshilfe Bayern: Bewerber für Freiwilligendienst gesucht

Die Lebenshilfe Bayern nimmt ab sofort wieder Bewerbungen für den Freiwilligendienst ab September entgegen. Dafür wirbt der Landesverband mit Sitz in Erlangen unter dem Motto "Freiwillig ein Held, eine Heldin sein!".

FSJ oder BFD - Hauptsache die Schulpflicht ist erfüllt

Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundes-Freiwilligen-Dienstes (BFD) können junge Leute in Krippen und Kitas helfen, Erwachsene beim Wohnen und Arbeiten unterstützen oder sich in Kultur- und Freizeittreffs engagieren, so die Lebenshilfe. Einsatzstellen gebe es in ganz Bayern. Die Freiwilligen-Dienste dauern demnach zwölf Monate und beginnen in der Regel am 1. September. Voraussetzung ist, dass die Schulpflicht erfüllt wurde.

Bewerbungen ab 16 Jahren möglich

Für das FSJ gilt laut Lebenshilfe ein Alter von 16 bis 26 Jahre. Der BFD steht beim Landesverband ab 18 Jahren offen. Interessenten können sich beim Lebenshilfe-Landesverband Bayern oder einer der gut 160 Mitgliedsorganisation vor Ort melden. Die Kontaktdaten, ein Anfrage-Formular und viele weitere Infos gibt es im Internet unter https://freiwilligeinheld.de.

Insgesamt hat der Verband nach eigenen Angaben inzwischen 900 Einrichtungen, Dienste und Beratungsstellen. Die bayerischen Lebenshilfen setzen sich insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien ein.