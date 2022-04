Lebensgefahr: Polizei warnt Kinder vor Betreten von Bahnanlagen

"Bahnanlagen sind kein Abenteuerspielplatz!" - mit diesem eindringlichen Appell warnt die Bundespolizei Kinder und Jugendliche vor den tödlichen Gefahren an Bahnanlagen. Der Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, Maik Kaiser erklärt, Bahnanlagen übten auf junge Menschen oft eine große Faszination aus. Vor allem Mädchen ließen sich dazu hinreißen, auf Gleisen für Fotos zu posieren und diese in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

"Züge können nicht ausweichen"

Kaiser warnt: "Auch wenn Fotos im Gleis oder die Abkürzung über die Schienen verlockend und berechenbar erscheinen mögen – hier droht ernste Gefahr, denn Züge fahren zu jeder Tages- und Nachtzeit und können, anders als Straßenfahrzeuge, nicht ausweichen." Ein Zug brauche bis zu 1.000 Meter, bis er nach einer Vollbremsung aus 100 km/h zum Stehen komme. Zudem würden die Fahrzeuge immer leiser und seien damit erst spät zu hören.

Klettern auf Zügen ist lebensgefährlich

Auch das Klettern auf abgestellten Zügen sei lebensgefährlich, denn die Oberleitung über den Gleisen führe eine Spannung von 15.000 Volt – 65 Mal mehr als eine Steckdose zu Hause. Für schwere oder gar tödliche Verletzungen müsse die Leitung nicht berührt werden, auch aus einiger Entfernung könne es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Vor den Osterferien appelliert die Bundespolizei deshalb an die Eltern, ihre Kinder für die Gefahren an Bahnanlagen zu sensibilisieren.

14-Jähriger starb auf Bahngleisen in Fürth

Vor wenigen Tagen ist in Fürth ein 14-jähriger Junge von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren an den Bahngleisen in der Nähe der Jakobinenstraße aufgehalten. Der 14-Jährige sei dabei aus bislang ungeklärter Ursache von einem durchfahrenden Zug erfasst worden.