Lebensgefahr: Mann springt im Drogenrausch aus Fenster

In Bamberg ist am Samstagabend ein junger Mann aus einem Fenster gesprungen. Zuvor hatte er Drogen konsumiert. Er wurde bei dem Sturz aus rund fünf Metern Höhe lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.