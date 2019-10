Behörde empfiehlt Impfung gegen Meningokokken

"Es ist wichtig, dass Eltern den Impfstatus bei ihren Kindern überprüfen lassen", so Dr. Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Bei noch nicht geimpften Kindern sollte die Meningokokken-C-Impfung umgehend nachgeholt werden. "Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich, sondern auch andere Menschen", so Zapf.

Meningokokken sind Bakterien, die eine akute Hirnhautentzündung (Meningitis) und eine Blutvergiftung (Sepsis) verursachen können. Innerhalb weniger Stunden könne die Erkrankung lebensbedrohlich werden, heißt es in der Mitteilung. Außerdem könne die Erkrankung bleibende Schäden verursachen. Übertragen werden die Meningokokken durch Tröpfcheninfektion, zum Beispiel beim Niesen oder Husten.

2019 bisher sechs Fälle in Bayern

Im Jahr 2019 gab es in Bayern bislang sechs gemeldete Meningokokken-C-Fälle. Das sind vier mehr als im gesamten Vorjahr. In fünf der sechs Fälle wurde auch derselbe Erregerstamm nachgewiesen. Allein im südlichen Landkreis Ebersberg östlich von München seien in der Zeit vom März bis August 2019 drei junge Menschen an schweren Verlaufsformen einer Meningokokken-Sepsis erkrankt. Darüber hinaus erkrankte eine 56 Jahre alte Kontaktperson.

Auch eine 13-Jährige aus München infiziert

Aktuell wurde bekannt, dass sich eine 13-Jährige aus dem Landkreis München mit dem Meningokokken-C-Erreger infiziert habe, so die Meldung. Aufgrund der Erkrankungen bietet das Gesundheitsamt Ebersberg für alle 15- bis 24-Jährigen kostenfreie Meningokokken-C-Impfungen an.

Empfohlen wird eine Impfung gegen Meningokokken C für alle Kinder möglichst früh im zweiten Lebensjahr, da die häufigsten Erkrankungen im Säuglings- und Kindesalter sowie bei Jugendlichen auftreten. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten für Versicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.