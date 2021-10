Lebensgefahr am Bahnübergang

Mit Tempo 100 fährt ein 200-Tonnen-schwerer Zug auf einen unbeschrankten Bahnübergang zu. Plötzlich von links ein Auto, das noch im letzten Moment über die Gleise will. Schrilles Pfeifen, Notbremsung – dann der Aufprall. Triebfahrzeugführer Stefan Neubeck hat diesen Alptraum selbst erlebt. Vor gut einem Jahr an einem Bahnübergang bei Warngau im Landkreis Miesbach. Im letzten Moment, so erinnert sich der 54-jährige, wollte ein Auto noch über die Gleise, obwohl der Zug schon in Sichtweite war: „In dem Moment, in dem ich die Schnellbremsung eingeleitet habe, war ein Aufprall nicht mehr zu vermeiden. Ich habe zwar alles versucht, aber ich bin erst am nächsten Bahnübergang, rund 400 Meter weiter, zum Stehen gekommen.“

Traumatisches Erlebnis für Triebfahrzeugführer

Das getroffene Auto war ein bis zur Unkenntlichkeit verformtes Wrack. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer, aber die Fahrzeuginsassen, darunter auch ein Kleinkind, wurden schwer verletzt. Stefan Neubeck stand unter Schock und wurde von eintreffenden Rettungsgeräten von der Unfallstelle geführt. Danach war der Angestellte der Bayerischen Regiobahn wochenlang krankgeschrieben. „Ich habe versucht, mich mit allem Möglichen abzulenken, nicht an den Unfall zu denken, viele Gespräche mit Kollegen geführt, therapeutische Unterstützung gesucht. Man versucht halt, von der ganzen Sache erst mal wegzukommen“, erzählt Neubeck.

Bis zu einem Kilometer Bremsweg

Solche Unfälle passieren auch deshalb immer wieder, weil Autofahrer unterschätzen, wie schnell ein Zug näherkommt. Auch eine sofortige Vollbremsung des Lokführers hilft in so einem Fall nichts mehr. Ein 200-Tonnen-Zug benötigt 500 bis 1.000 Meter Bremsweg. Durchschnittlich jeder vierte Unfall an Bahnübergängen ende tödlich, sagt Rüdiger Lode vom ADAC Südbayern. Deshalb rät er an solchen Gefahrenstellen eindringlich zu erhöhter Aufmerksamkeit: „Man fährt mit reduzierter Geschwindigkeit an den Bahnübergang heran und achtet auf die Lichtzeichen.“ Auf gar keinen Fall dürften vorhandene Schranken im Slalom umfahren werden, denn ein Zug sei schnell übersehen und die Folgen seien dramatisch, so der ADAC-Vorstand.

Schuld liegt fast immer bei Autofahrern oder Fußgängern

Rund 95 Prozent aller Unfälle an Bahnübergängen sind laut ADAC auf ein Fehlverhalten von Autofahrern und Fußgängern zurückzuführen. Rund 3.300 Bahnübergänge gibt es in Bayern. Viele haben keine Schranken und könnten aus technischen Gründen auch nicht aufgerüstet werden, erklärt Fabian Amini, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn: „Eine gewisse Mindestbreite der Straße ist die Voraussetzung, und die ist nicht überall gegeben. Insofern müssen wir leider mancherorts mit Lichtzeichen arbeiten.“ Hier gelte einfach wie an jeder roten Ampel im Straßenverkehr die Regel: bei Rot stehenbleiben, so der Bahnmanager.

Erfolgreiche Traumatherapie für Triebfahrzeugführer

Für Stefan Neubeck hat die berufliche Ampel inzwischen wieder auf Grün geschaltet. Nach einer Traumatherapie sitzt er wieder im Führerstand. Trotzdem hat der 54-jährige jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn er an den Bahnübergang kommt, an dem alles passiert ist. Dieser Übergang werde zwar entschärft, aber er werde auch in zwanzig Jahren, beim Vorbeifahren immer noch an den Horror-Crash denken, meint Neubeck. Mit seiner Geschichte will er zusammen mit dem ADAC, der Bundespolizei und den Bahnunternehmen an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, gerade an unbeschrankten Bahnübergängen besonders vorsichtig zu sein.