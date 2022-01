Lebensgefahr: Achtung bei zugefrorenen Seen und Flüssen

Sie funkeln und glitzern im Sonnenlicht: Zugefrorene Seen und Flüsse können beim Sonntagsausflug wunderschön aussehen. Doch ein Spaziergang oder eine Schlittschuhfahrt auf dem Eis kann schnell gefährlich werden. "Dünne Eisdecken sind nicht tragfähig. Beim Betreten von gefrorenen Seen oder Flüssen begibt man sich in große Lebensgefahr", so Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht-Bayern.

Tipps für den Notfall

Das Eis beginnt zu knacken? Legen Sie sich flach auf den Boden. Das verteilt das Gewicht besser. Robben Sie langsam in Richtung Ufer vor.

Wenn Sie schon eingebrochen sind: Rufen Sie laut um Hilfe.

Vermeiden Sie, unters Eis zu geraten. So kann man schnell die Orientierung verlieren.

Bewegen Sie sich möglichst wenig: Wer wild herumzappelt, kühlt schneller aus. Meistens hält man es im eisigen Wasser nur ein paar Minuten aus. Bei der Kälte verliert man schnell das Bewusstsein und ertrinkt.

Am Rand der Bruchstelle kann man sich manchmal festhalten und auf dickeres Eis hochziehen, wenn möglich.

Das Eis bricht dabei? Zerschlagen Sie die Fläche mit Ellenbogen oder Fäusten und bewegen Sie sich langsam Richtung Ufer oder auf festeres Eis.

Wie hilft man Verunglückten?