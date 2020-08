Lebensgefährte verletzt Frau in Bad Neustadt mit Messer

Laut Polizei wurde gegen 15.00 Uhr am Samstag ein Streit in einer Wohnung in Bad Neustadt gemeldet. Weil alle Beteiligten stark alkoholisiert waren und für die Befragungen und die Vernehmungen Dolmetscher eingesetzt werden mussten, gestalteten sich die ersten Untersuchungen für die Beamten zunächst schwierig.

Beschuldigter ging auch auf eine zweite Frau los

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zwischen einem 44 Jahre alten Mann und seiner Partnerin zunächst zu einem Streit gekommen. Dabei verletzte der Beschuldigte sich erst selbst an der Hand mit einem Messer und fügte anschließend der 52-Jährigen eine tiefe Schnittverletzung am Oberarm zu. Eine 55-Jährige, die den Beschuldigten stoppen wollte, erlitt zudem leichte Verletzungen.

Verdächtiger sitzt nun in U-Haft

Die drei Verletzten mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen. Auf richterliche Anordnung nahm ein Arzt bei ihm noch in der Klinik eine Blutprobe. Der Ermittlungsrichter erließ am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 44-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.