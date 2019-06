Lebensgefährlicher Angriff mit einem Messer in Oberstdorf

Am Bahnhof von Oberstdorf sind am Dienstagabend zwei Passanten und drei Polizisten von einem 29-jährigen Mann mit einem Messer verletzt worden.

Laut Polizei sprach der 29-Jährige zwei 20-jährige Männer an und fragte sie nach Feuer. Plötzlich zog er ein Messer, hielt es einem der Männer an den Hals und verletzte diesen mit zwei Schnitten in die Schulter. Dem anderen Mann stach der Angreifer unvermittelt in die Brust. Die beiden Verletzten konnten dann zur nahegelegenen Polizeistation flüchten und wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Opfer schwebte in Lebensgefahr, ist aber inzwischen stabil.

Angreifer verletzt drei Polizisten

Mehrere Beamte wurden danach von dem 29-Jährigen ebenfalls mit dem Messer bedroht. Trotz seines laut Polizei massiven Widerstands konnte er schließlich entwaffnet und festgenommen werden. Dabei wurden drei Beamte verletzt.

Zum Hintergrund der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 29-jährigen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts.