Lebensgefährliche Verletzung: Eishockeyprofi verlässt Klinik

Wenige Tage nach seiner lebensbedrohlichen Verletzung beim Eishockeyspiel der Selber Wölfe gegen die Ravensburg Towerstars hat Max Gimmel das Krankenhaus verlassen. "Mir geht es so weit wieder gut und ich freue mich, euch bald wieder in der Halle zu sehen", sagte der 21-jährige Verteidiger in einem Video an die Fans, das der Eishockey-Zweitligist aus Oberfranken auf Instagram gepostet hat.

Teams ließen nach Verletzung Spielzeit herunterlaufen

Gimmel hatte sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen die Ravensburg Towerstars eine schwere Verletzung zugezogen. Daraufhin einigten sich beide Mannschaften darauf, die Restspielzeit von 18 Minuten einfach herunterlaufen zu lassen . Ein Abbruch sei aufgrund des Regelwerks nicht möglich gewesen.

Die DEL2 hatte sich nach der Partie wohlwollend zur Entscheidung der Teams geäußert: "Die Liga versteht die Haltung der Spieler in Folge der Verletzung, das Spiel nicht fortzuführen und sieht es als große Geste."

Bereits am nächsten Tag außer Lebensgefahr

Bei der Verletzung handelte es sich um eine schwere Oberkörperverletzung. Der Spieler sei bei Bewusstsein gewesen, als er in die Klinik transportiert wurde. Bereits am Tag nach dem Vorfall konnten die Selber Wölfe Entwarnung geben und teilten mit, dass der Spieler außer Lebensgefahr sei.