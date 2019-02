Lebensgefährlich: Zwei Frauen und ein Hund brechen ins Eis ein

Sie wollten vermutlich die warmen Sonnenstrahlen bei einem Spaziergang mit dem Hund genießen. Am Donnerstagnachmittag sind zwei Frauen am südlichen Ufer des Rottauensees bei Postmünster (Lkr. Rottal-Inn) unterwegs gewesen, als der Hund auf den noch in Teilen gefrorenen See lief. Prompt brach er ins dünne Eis ein. Seine 72-jährige Besitzerin wollte ihm zu Hilfe kommen. Das Eis hielt auch ihr nicht Stand und bis sie sich versah, lag sie im eiskalten See. Ihre Begleiterin, eine 49-jährige Frau aus Pfarrkirchen, wollte nun sie retten. Auch das misslang und sie brach ein.

Spaziergänger retteten Seniorin

Eine Spaziergängerin hörte die Hilfeschreie und verständigte die Wasserwacht. Zwei junge Männer eilten außerdem zu Hilfe. Sie konnten die 72-Jährige mit Hilfe eines langen Asts aus dem See ziehen. Die 49-Jährige wurde von der Wasserwacht geborgen. Der Hund konnte sich selbst befreien und ans Ufer laufen. Der See ist an der Unglücksstelle bis zu zwei Meter tief, teilt die Polizei Pfarrkirchen mit. Es wird ausdrücklich vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt. Aufgrund der milden Temperaturen sei dies im Moment lebensgefährlich, so die Polizei.