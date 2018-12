Lebensgefährlich Verletzte bei Wohnhausbrand

Gegen 06.30 Uhr ging der Alarm ein, berichtet die Kreisbranddirektion Aschaffenburg. Ein Autofahrer hatte den Brand im Vorbeifahren bemerkt. Schnell stand fest, dass sich noch Personen in dem brennenden Wohnhaus an der Hauptstraße von Stockstadt am Main im Landkreis Aschaffenburg befinden. Es brannte in einer Wohnung im ersten Stock über einer Gaststätte. Die Rettung verlief dramatisch.

Zwei vermisste Kinder während Brand in Stockstadt

Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, schlugen Flammen aus einem Fenster im ersten Stock.

"Auf der Straße lagen und standen Ersthelfer, die versucht hatten in das Gebäude einzudringen und aufgrund der Rauchentwicklung aufgeben mussten." Einsatzbericht der Kreisbranddirektion Aschaffenburg

Die Helfer berichteten, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befänden. Sie vermuteten auch, dass noch zwei Kinder in der brennenden Wohnung seien. Dies konnte später ausgeschlossen werden. Sie hatten die Nacht an einem anderen Ort verbracht.

Schwierige Rettung zweier Senioren

Schwierig gestaltete sich die Rettung der zwei lebensgefährlich verletzten Bewohner im Alter von 60 und 63 Jahren: Wegen des einsetzenden starken Schneefalls konnte der Rettungshubschrauber zunächst nicht landen. Auch die Bahnlinie Aschaffenburg-Darmstadt musste vorübergehend gesperrt werden.