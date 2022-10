Lebensgefährlich Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Roßtal

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 75-Jähriger am frühen Sonntagabend mit seinem Auto von Oedenreuth (Lkr. Fürth) kommend die Staatsstraße überqueren. Dabei krachte der Wagen eines 27-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war, in die Seite des Autos. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der 27-Jährige wurde mittelschwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rentner lebensgefährlich verletzt

Der 75-jährige Autofahrer und seine 74 Jahre alte Ehefrau, die mit ihm im Auto saß, erlitten lebensgefährlich Verletzungen. Während der Mann das Unfallauto selbst verlassen konnte, musste die Feuerwehr seine Frau mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Die Eheleute wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, die 74-Jährige mit einem Rettungshubschrauber. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 25.000 Euro. Die Staatstraße blieb über mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.