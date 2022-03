Lebensgefährlich verletzt: Vater greift Sohn mit Messer an

Ein Vater soll im Landkreis Lichtenfels mit einem Küchenmesser auf seinen Sohn eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den 53-jährigen Vater Haftbefehl erlassen.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen Vater

Gegen ihn wird wegen des versuchten Totschlags ermittelt. Der 17 Jahre alte Sohn liegt unterdessen nach einer Notoperation auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war ein Streit zwischen dem Sohn und dem Vater eskaliert. Der Vater soll zu einem Küchenmesser gegriffen und den Sohn im Bereich des Bauches verwundet haben.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten den 53-Jährigen nach dem Vorfall am Dienstagabend widerstandslos in dessen Garten festnehmen. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach hatte den zuvor beantragten Haftantrag der Staatsanwaltschaft erlassen. Der Mann sitzt in einer Justizvollzugsanstalt, während sein Sohn noch immer auf der Intensivstation behandelt wird. Nach Angaben eines Polizeisprechers habe sich der Gesundheitszustand des 17-Jährigen stabilisiert. Er schwebte nach dem Messerangriff in akuter Lebensgefahr.