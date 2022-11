Lebensgefährlich verletzt: Arbeiter stürzt in Asphalt-Mischer

Bei einem Betriebsunfall im Asphaltmischwerk in Gössenheim im Landkreis Main-Spessart ist am Freitagnachmittag ein 58-jähriger Arbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Das meldete das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag.

Asphalt fast 200 Grad heiß

Nach Polizeiangaben hatte sich der Betriebsunfall gegen 14 Uhr auf dem Firmengelände in der Gambacher Straße ereignet. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Polizeiinspektion Karlstadt war der 58-Jährige bei Reinigungs-Arbeiten in eine laufende, bis zu 180 Grad heiße Asphaltmischanlage gestürzt. Der Arbeiter zog sich neben einer Armverletzung lebensgefährliche Verbrennungen zu. Er kam in ein Würzburger Krankenhaus und wurde später in eine Spezialklinik für Verbrennungen verlegt. Nach aktuellen Erkenntnissen sei sein Gesundheitszustand nach wie vor kritisch, teilte die Polizei mit.

Kripo Würzburg ermittelt

Wie der Mann in die Asphalt-Mischanlage stürzen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Darin beteiligt sind auch das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft.