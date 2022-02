Lebensgefährlich: Straßennamen in Wolnzach doppelt vergeben

In Wolnzach werden beinahe täglich Pakete an der falschen Adresse abgegeben. Ortsunkundige verirren sich mit dem Navi und auch der Krankenwagen findet das richtige Haus nicht. Der Grund: In der Marktgemeinde Wolnzach gibt es einen Straßennamen gleich zwei Mal. Die Wolnzacher Straße gibt es einmal im Ortsteil Gosseltshausen und dann noch ein zweites Mal im etwas außerhalb gelegenen, sechs Kilometer entfernten Ortsteil Niederlauterbach.

Irrfahrt mit dem Krankentransport

Doch während die Menschen sich früher mit einer Landkarte orientiert haben, fährt heute jeder mit Navi - und landet so meistens in der falschen Straße. Ein älterer Herr aus Niederlauterbach wäre nach einem Krankenhausaufenthalt beinahe fast im falschen Ortsteil ausgeladen worden, wie Wolnzachs zweiter Bürgermeister Josef Schäch (Freie Wähler) berichtet. Der Mann habe zum Glück noch reagieren können und dann gesagt: "Halt! Halt! Da gehöre ich nicht hin. Ihr müsst mich woanders hinfahren."

Doppelter Straßenname gefährdet Menschenleben

Die Verwechslung könne aber auch böse enden und Menschenleben gefährden. Zum Beispiel, wenn das Navi im Notarztwagen die dringend gebrauchten Helfer falsch leitet. So vor kurzem passiert. Zum Glück sei das Ganze nochmal gut gegangen. Josef Schäch will deshalb jetzt reagieren. Der Gemeinderat soll zeitnah entscheiden, wer die Wolnzacher Straße behalten darf und wer einen neuen Straßennamen bekommt.

Gemeinderat soll eine Straße umbenennen

Zweimal der gleiche Straßenname in einer Kommune ist eigentlich gar nicht zulässig. Bis zur Gebietsreform waren beide Ortsteile aber eigenständige Gemeinden, deshalb störte die doppelte Wolnzacher Straße niemanden. Als nach der Wiedervereinigung in Deutschland dann fünfstellige Postleitzahlen eingeführt und doppelte Straßennamen ausradiert wurden, wurden die beiden Wolnzacher Straßen offenbar vergessen.

Da sich immer mehr Autofahrer aber jetzt mit dem Navi orientieren, werden die beiden Wolnzacher Straße zum Problem. Mit dem will sich der Gemeinderat nun beschäftigen.