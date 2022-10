Lebendiges Miteinander: Wargolshausen bekommt Bürgerpreis

Kommunikationshof als Veranstaltungsort

Zwei leerstehende Anwesen im Ortskern, die von der Gemeinde aufgekauft wurden, hat die Dorfgemeinschaft kurzerhand zum Kommunikationshof umgestaltet. Bei der Sanierung packten die Bürger selbst an und innerhalb kürzester Zeit entstand unter anderem ein Festsaal, eine Grillhütte, ein Lagerraum für die Vereine sowie ein Ausstellungsraum. In diesem fand eine historische Dreschmaschine aus dem Jahr 1957 ihren Platz. Durch den Kommunikationshof sei das Durchführen von Veranstaltungen im Ortskern nun viel einfacher geworden, so Büttner. Wie auch das Haus des Gastes würde er von allen Vereinen genutzt.

Preisverleihung durch Landtagspräsidentin Ilse Aigner

Der Bürgerpreis wird heute von Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Münchner Maximilianeum überreicht. Er ist mit 12.500 Euro dotiert, die in Wargolshausen in eine neue Beschallungsanlage für das Haus des Gastes fließen. Neben Wargolshausen wurden auch der Inklusionschor „Oh happy Day“ aus Dachau, Fürstenfeldbruck und München, das Kulturzentrum „Alte Filzfabrik“ in Hof sowie ein Projekt zur inklusiven Medienbildung in Regensburg ausgezeichnet. Die Projekte wurden aus insgesamt 110 Bewerbungen ausgewählt. Aigner betonte, die schiere Anzahl der Bewerbungen zeige, wie lebendig die Kulturszene auch nach Corona sei. Insbesondere die vier Preisträger würden die Menschen auf ganz besondere Weise zusammenbringen und Brücken schlagen.