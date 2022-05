"Lebendige Bibliothek" in Fürth mit Menschen mit Behinderung

In der Lebendigen Bibliothek stellen sich Menschen mit einer Behinderung quasi als lebendige Bücher zur "Ausleihe" zur Verfügung. Das heißt, sie berichten aus eigener Erfahrung über ihr Leben mit Behinderung, über Schwierigkeiten und Vorurteile, aber auch darüber, wie es ist, eine Behinderung zu haben. In der Fürther Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckhart Stiftung bietet sich am Nachmittag ab 15.00 Uhr die Möglichkeit, sich zu diesem Thema auszutauschen.

Fragen und Antworten zu: Wie ist ein Leben mit Behinderung?

Wie ist das eigentlich, eine Behinderung zu haben? Mit welchen Schwierigkeiten, Vorurteilen oder gar Benachteiligungen müssen Betroffene im Alltag zurechtkommen? Auf diese Fragen möchten die Beteiligten als "lebendige Bücher" im Gespräch Antworten geben.

Theresia Herden und ihr Leben vor und mit der Behinderung

Den Fragen stellen wird sich in Fürth zum Beispiel Theresia Herden. Sie teilt ihr Leben in ein "Vor" und "Nach" der Behinderung, wie die Veranstalter mitteilen. Vorher sei sie sportlich, abenteuerlustig und sehr viel unterwegs auf Fahrradtouren und Rucksackreisen durch Europa und Asien gewesen. Seit ihrer Behinderung verbringe sie viel Zeit mit Kultur, lese und schreibe, besuche Ausstellungen oder Kino- und Theatervorstellungen und sei zudem politisch engagiert.

Theresie Herden möchte – genau wie die anderen "lebenden Bücher" – mit ihrer Geschichte zeigen, dass sie einfach mehr ist als ihre Behinderung auf die sie häufig reduziert werde, wie die Veranstalter schreiben.

Projekt "Selbstverständlich Partizipation"

Die Aktion findet anlässlich des Welttags der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt, der am 5. Mai begangen wurde und ist Teil des Projekts "Selbstverständlich Partizipation", das unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbands im Bezirk Mittelfranken stattfindet und von der Aktion Mensch gefördert wird. Sie ist eine Kooperation des Behindertenrats und der Volksbücherei Fürth und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Acht "lebende Bücher" stehen zur "Ausleihe" bereit

Dem Bezirksverband zufolge stehen insgesamt acht "Bücher" zur Ausleihe bereit, "alle individuell und sehr spannend". Die "Lebendige Biblitohek findet ab 15.00 Uhr in der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckhart Stiftung, Friedrichstraße 6A in Fürth statt. Der Eintritt ist frei.