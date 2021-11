Leben mit Down-Syndrom: Tagung in Augsburg

Es ist nicht viel los an diesem Morgen im Frühstücksraum des Inklusionshotels „einsmehr“ in Augsburg. Ein Gast verlässt gerade seinen Tisch – jetzt ist Pascal Resch gefragt: Der 19-Jährige muss abräumen und den Frühstückstisch frisch herrichten. Akribisch platziert er Servietten, Teller, Messer und Gabel, beugt sich ganz nah an den Tisch und prüft, ob alles perfekt liegt.

Umgang mit Gästen beim Praktikum im Hotel "einsmehr"

Pascal Resch hat das Down-Syndrom. Im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft absolviert er ein Pflichtpraktikum im Hotel „einsmehr“. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite. Pascal ist in den kommenden neun Monaten im Service tätig. Von seiner Ausbildung will Pascal auch auf der „Junior-Tagung“ erzählen. Insgesamt 60 junge Menschen mit Down-Syndrom aus ganz Deutschland kommen deswegen nach Augsburg. Das sei wichtig, sagt Mit-Organisator Jochen Mack, Geschäftsführer des Hotels „einsmehr“.

Nicht über, sondern mit den Menschen mit Down-Syndrom reden

Denn meist werde über Menschen mit Down Syndrom geredet. Bei der Tagung seien sie nun selbst Akteure und reden über das, was sie beschäftigt. Menschen mit Down-Syndrom hätte eben ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Es sei wichtig, die auch einmal direkt zu hören. Bei verschiedenen Workshops tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Themen wie Liebe, Freundschaft und Soziale Medien, aber auch Arbeiten und eigenständiges Wohnen aus. Pascal, der daheim bei seinen Eltern wohnt, macht sich viele Gedanken wegen seiner Zukunft. Er wünscht sich, dass er selbständig arbeiten und auch irgendwann einmal alleine wohnen und leben kann.

Besuch aus der Politk angekündigt

Wenn die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung die Ergebnisse ihrer Workshops vorstellen, dann werden auch Politikerinnen und Politiker ins Inklusionshotel kommen und ihnen dabei zuhören. Jochen Mack vom „einsmehr“ betont, es brauche Orte, an denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sich begegnen können. Nach wie vor seien viele Menschen mit Beeinträchtigung in Förderschulen und Werkstätten sind, sie wohnen in speziellen Wohnräumen. Es müsse mehr Austausch und Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung geben.

Zusammen mit dem Down-Syndrom Netzwerk Deutschland wollen sich Hotel und Verein „einsmehr“ weiter für Menschen mit Down-Syndrom einsetzen – die „Junior-Tagung“ ist nur eines von vielen Zeichen, die gesetzt werden sollen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!