Leben mit Behinderung: Eltern kämpfen für ihre Kinder

Felix ist ein Beispiel von vielen

Entstanden ist die Idee aus der Not. Neun Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung fanden keinen Wohnplatz oder waren unzufrieden mit der derzeitigen Situation. So zum Beispiel auch Sandra Frank und ihre Familie. Ihr Sohn Felix ist 19 Jahre alt, bald fertig mit der Schule. Für den neuen Lebensabschnitt muss er ein neues Wohnheim suchen. Seit vier Jahren macht das die Familie bereits. 50 Einrichtungen hat Felix Mutter bis heute angeschrieben in Bayern, Sachsen und Thüringen. "Und überall habe ich die Antwort bekommen: 'Ja, er ist zu pflegeaufwändig, zu betreuungsintensiv'", erzählt Sandra Frank.

Felix leidet am Lennox-Gastaut-Syndrom, einer besonderen Form der Epilepsie. Er kann medikamentös nicht eingestellt werden und hat fast jede Nacht Anfälle. Er kann nicht sprechen, ist hyperaktiv und deshalb ständig unterwegs. "Man kann ihn auch nicht einmal ganz kurz alleine lassen, wenn man auf die Toilette muss oder so. Es geht einfach nicht", beschreibt Sandra Frank die Situation. "Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt. Man kann nicht kochen, man kann nicht putzen, man kann nicht waschen, man ist immer am Kind. Einer ist immer am Kind." Bekommt Felix seinen Willen nicht, kann er aggressiv werden. Lange Zeit haben die Eltern ihn zuhause betreut, bis er 2014 einen Platz im Heilpädagogische Zentrum Bayreuth bekam. Doch mit dem Ende der Schulzeit muss er das nun verlassen.

Nur ein Beispiel von vielen. Auch der 15-jährige Lukas leidet unter einem Gendefekt, der partiellen Trisome 13. Die Mutter musste ihren Beruf komplett aufgeben, um für ihren Sohn da zu sein. Die Suche nach einem Wohnheim ist für die Familie auch hier das größte Problem.

Alternative zum Wohnheim und zur Werkstätte

Geplant hat die Elterninitiative Waischenfeld mehrere kleine Häuser für rund 30 Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Untergebracht werden sie in Zwei-Zimmer-Appartements. Auch ein ambulant-begleitetes Wohnen ist geplant für diejenigen, die weniger Betreuungsbedarf benötigen. Für das Projekt werden jetzt Spenden gesammelt. Es soll auf einem Gelände am Rande des Kurgebiets entstehen. Mittelpunkt ist dabei der Fußballplatz. Rundherum soll die Anlage wachsen und dabei gleich die Stadt mit dem Projekt verwachsen. Die Gebäude sollen in nachhaltiger Bauweise geplant werden mit viel Holz und natürlichen Baustoffen. Die Dienstleistungen sollen von Unternehmen aus der Region durchgeführt werden.

"Wir wollen unser Konzept genau nach den Bestimmungen des BTHG (Bundesteilhabegesetz, Anm. d. Red.) ausrichten und so den Menschen in allen Belangen die größtmögliche Entscheidungsfreiheit in allen Lebensbereichen gewähren – also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten." Initiative "Wir sind alle gleich: Wohnen – Arbeiten – Leben in Waischenfeld"