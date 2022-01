Leben gerettet: Yad Vashem ehrt 93-Jährigen aus Durach

Unter dem Hashtag "DontBeABystander", zu deutsch "Sei kein Zuschauer" startet die Gedenkstätte Yad Vashem, gemeinsam mit der "Claims Conference" in New York, eine Social-Media-Kampagne. In rund zwei-minütigen Videos werden ausgewählte Retter gezeigt, die in eigenen Worten ihre Geschichte erzählen. Darunter ist auch Andrzej Sitkowski. Der 93-Jährige gebürtige Pole lebt schon seit 27 Jahren in Durach im Oberallgäu.

Retter sollen durch Kampagne gewürdigt werden

Mit der Kampagne, heißt es auf der Seite der Gedenkstätte, wolle man die Retter noch einmal für ihre Taten während der Nazi-Herrschaft würdigen. Zudem dränge bei den "Gerechten unter den Völkern", wie bei den Holocaust-Überlebenden auch, die Zeit, um deren Erzählungen direkt von ihnen zu hören. Immer weniger von ihnen lebten noch.

Juden in Warschauer Wohnung vor Nazis versteckt

Andrzej Sitkowski ist 14, als ein Nachbar ihn und seine Mutter 1943 bittet, ein kleines jüdisches Mädchen bei sich in Warschau zu verstecken. Sie zögern nicht, nehmen auch die ältere Schwester und Mutter zu sich. Natürlich habe man Angst gehabt, so Sitkowski im Gespräch mit dem BR, man habe in ständiger Angst gelebt.

Allerdings hätte es für ihn und seine Mutter keine andere Möglichkeit gegeben – man wollte einfach "menschlich" sein. Es sei klar gewesen, dass man damit eine Entscheidung über Leben und Tod der Drei treffe.

Jüngere Schwester weiß von nichts

Seiner kleinen Schwester, damals 10 Jahre alt, hätten sie nicht verraten, dass die drei Fremden Juden seien – aus Angst, sie könnte das Geheimnis versehentlich beim Spielen mit anderen Kindern verraten.

Ein knappes Jahr bleiben die Mädchen mit ihrer Mutter im Versteck bei den Sitkowskis, die sie dadurch wohl vor der Ermordung durch die Nazis retten. Kurz vor dem Warschauer Aufstand 1944 bringt die Mutter die drei zu Verwandten in den Süden von Polen.

Kontakt besteht bis heute

Noch immer hält Andrzej Sitkowski Kontakt zu den geretteten Frauen: Marion Kozak, damals acht Jahre alt, wanderte nach England aus, ihre Kinder – Ed und David Miliband – wurden zu bekannten Politikern.

Das jüngere Mädchen, Hadassah Kozak, lebt heute in den USA, wo die mittlerweile 84-Jährige als Professorin noch immer an einer Universität unterrichtet. Ihr hat Andrzej Sitkowski als 5-Jährige im Versteck das Lesen und Schreiben beigebracht.

Appell an alle jungen Menschen

Auf seine Ehrung angesprochen, antwortet Andrzej Sitkowski, er sei gerührt, hätte sich nie eine solche Ehre erwartet. Gleichzeitig hat er einen Appell an alle jungen Menschen heute: "Seht nicht zu, wenn jemand andere Menschen bedroht und verletzt. Helft, wenn ihr könnt. Und seid immer gegen den Krieg, denn erst der Krieg hat den Holocaust möglich gemacht."