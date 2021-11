"Leben an der Seepromenade": Neuer Stadtteil für Kemnath geplant

In Kemnath soll ab 2023 ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Der Holzverarbeiter "Ziegler Group" aus Plößberg will ein Hotel, Familienhäuser, Wohnblöcke und Stadtvillen entlang des Kemnather Stadtweihers errichten. Das Projekt "Leben an der Seepromenade" hatte die Stadt Kemnath in einem städtebaulichen Wettbewerb ausgeschrieben, sagte Bürgermeister Roman Schäffler (CSU) zum BR.

Ein neuer Stadtteil auf 4,6 Hektar

Insgesamt entstehen über 100 Wohneinheiten, 52 Hotelzimmer, drei Wohn- und Geschäftshäuser, ein Boardinghaus und ein Café. Das alles soll ab 2023 auf einem 4,6 Hektar Areal gebaut werden, also auf einer Fläche, die größer ist als sechs Fußballfelder. Geplant sind unter anderem auch ein Parkhaus aus Holz sowie eine futuristische Holzbrücke über einen kleinen Bach. Die Investitionssumme liegt im zweistelligen Millionenbereich, heißt es von der Ziegler Group zum Bauvorhaben, genauere Zahlen möchte die Geschäftsleitung derzeit aber nicht veröffentlichen. Bisher liege der zeitliche Rahmen der Bauphase bei etwa vier Jahren, so Bürgermeister Schäffler.

Bürgermeister ist "happy"

Einen offiziellen Zeitplan gibt es aber noch nicht. "Ich bin happy", sagte Schäffler weiter. Wohnraum sei in Kemnath knapp. Er habe derzeit mehr als 100 Anfragen für Bauplätze vorliegen und könne sie nicht bedienen.

Wirtschaftsstandort Kemnath

Die 5.500-Einwohnerstadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der nördlichen Oberpfalz: Siemens Healthineers, Simon Hegele Logistik und der Wurstverarbeiter Ponnath sind hier bereits ansässig. Das Bayreuther Bauunternehmen Markgraf will in Kemnath ein neues Logistik- und Mobilitätszentrum bauen. Das Gelände einer ehemaligen Brauerei am Kemnather Stadtweiher lag seit 2013 brach.