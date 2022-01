LBV-Zwischenbilanz: Buntspecht hämmert in vielen Gärten

Wieder mehr Waldvögel haben die Vogelzählerinnen und Vogelzähler bei der 17. "Stunde der Waldvögel" gesichtet und notiert. Das ist eine der Erkenntnisse aus einer ersten Zwischenbilanz, die der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Montag veröffentlicht hat. Demnach überrascht vor allem der Buntspecht, der bisher in fast jedem zweiten Garten gemeldet wurde. Er schafft er es sogar in die Top-Ten der am häufigsten beobachteten Wintervögel.

"In der Geschichte unserer Mitmachaktion wurden nur 2011 häufiger Buntspechte gemeldet. Gründe, dass es unsere am meisten verbreitete Spechtart vermehrt zu den Futterstellen zieht, können ein guter Bruterfolg im letzten Jahr und ein derzeit nicht ausreichendes Nahrungsangebot in den Wäldern sein." Angelika Nelson, LBV-Biologin

Auch der Umzug von Waldvögeln wie den ebenfalls gesichteten Kleiber (Patz 12), Eichelhäher (Platz 15) oder Gimpel (Platz 18) in die Siedlungsgebiete in Bayern kann laut LBV darin liegen, dass sie in den Wäldern nicht genug Nahrung finden. Zum andern aber auch daran, dass sich vorübergehend Vögel aus kälteren Regionen bei uns niederlassen.

Haussperling führt die Top-Ten an

Die Top-Ten der meistbeobachteten Vögel bei der Stunde der Wintervögel in Bayern sind laut dem aktuellen Zwischenstand: Haussperling, Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise, Amsel, Buchfink, Grünfink, Elster, Buntspecht und Rabenkrähe. Eine Übersicht, welche Vögel es in Bayern heimisch sind, gibt es hier.

Amsel-Population erholt sich

Dass die Amsel wieder Platz 5 erreicht, ist laut der Expertin ein gutes Zeichen. Die Amsel-Bestände hatten seit dem vermehrten Auftreten des Usutu-Virus 2018 in Bayern gelitten und erholen sich zunehmend. "Die positive Entwicklung ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Folgen des Usutu-Virus überwunden sind", so Angelika Nelson laut LBV-Mitteilung.

Vogel-Sichtungen können noch bis 17. Januar gemeldet werden

Bei der Stunde der Wintervögel kann jedermann die Vögel melden, die er oder sie zwischen dem 6. und 9. Januar eine Stunde lang in seinem Garten, Balkon oder auch im Park beobachtet hat. Bis einschließlich Montagmorgen haben knapp 25.000 Vogelbegeisterte aus über 17.600 Gärten über 607.000 Vögel gemeldet. Durchschnittlich wurden dabei etwa 34 Vögel pro Garten gezählt. Allerdings können die Ergebnisse noch bis 17. Januar an den LBV online übermittelt werden. So rechnet der LBV auch in diesem Jahr wieder mit insgesamt rund 40.000 Teilnehmern an der Aktion.