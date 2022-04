LBV zum "Kuckuckstag": Wo ist der Kuckuck noch zu hören?

Der Kuckuck kehrt als Frühlingsbote in der Regel Mitte April aus seinem Winterquartier in Afrika zurück. Die ersten Rufe in Bayern erklingen laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) bereits seit Ende März. Zum sogenannten Kuckuckstag am 15. April ruft der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein nun auf, Kuckucksrufe zu melden. Mit den Daten wollen die Experten mehr über die Gewohnheiten, den Bestand und Schutzmöglichkeiten der Zugvögel herausfinden.

Wann kommt der Kuckuck zurück und wohin fliegt er?

Der LBV hofft auf viele Meldungen in den nächsten Wochen. "Wir wollen mit Hilfe der gesammelten Daten herausfinden, ob sich die Ankunftszeit des Kuckucks langfristig verändert und wo in Bayern der Kuckuck überhaupt noch ruft“, erklärt die LBV-Biologin Angelika Nelson. Ein Meldeformular gibt es auf der Internetseite des Vereins. Auf einer Live-Karte können Interessierte dann die Ankunft des Kuckucks in Bayern mitverfolgen.

Lockruf für die Weibchen

Der Kuckucksruf ist der Reviergesang des Männchens. Es ruft von einer erhöhten Position aus, um Weibchen anzulocken. "Wissenschaftliche Studien zeigen, dass männliche Kuckucke oft mit drei Silben 'ku ku kuu' rufen, wenn ein Weibchen in der Nähe ist. Daher kann der Ruf ein Hinweis einer bevorstehenden Verpaarung sein“, so die LBV Biologin. Bis in den Juli sind diese Rufe zu hören.

Ruf-Check bei Verwechslungsgefahr

Zudem warnt die Biologin vor der Verwechslungsgefahr mit dem ähnlich klingenden Balzruf der Türkentaube. Dafür stelle der LBV online einen "Ruf-Check" zur Verfügung. Interessierte können da die Originalrufe nachhören. Der Kuckuck ruft vor allem bei gutem Wetter und ist nicht nur im Wald zu hören. Die gefährdeten Vögel bevorzugen einzeln stehende Bäume in Flussniederungen sowie Moore und Heiden als Lebensraum. Der Bestand des Kuckucks ist deutschlandweit rückläufig