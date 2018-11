LBV unterstützt Volksbegehren gegen das Artensterben

Geplant ist der Mitteilung zufolge ein finanzielles und organisatorisches Engagement. "Wir sehen dieses Volksbegehren als einmalige Chance, eine Trendwende beim Artensterben in Bayern herbeizuführen", so Norbert Schäffer, der Vorsitzende des LBV. "So würden in Zukunft endlich Hecken, Feldraine und Kleingewässer umfassend gesetzlich geschützt."

Eintragungsfrist bis Mitte Februar

Als Träger gehört der bayerische Naturschutzverband ab sofort neben dem Initiator ÖDP zum engsten Kreis der Organisatoren. Das bayerische Innenministerium hat das Volksbegehren vor gut zwei Wochen zugelassen. Die Eintragungsfrist läuft vom 31. Januar bis zum 13. Februar 2019. In dieser Zeit müssen sich mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern in ihren jeweiligen Rathäusern in die Unterstützerlisten eintragen.

Findet das Volksbegehren ausreichende Unterstützung, kann entweder der Landtag den vorgeschlagenen Gesetzentwurf übernehmen oder es kommt innerhalb von drei Monaten zum Volksentscheid.