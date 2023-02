Coburger Land: Streuobstwiesen in schlechtem Zustand

Fast die Hälfte der Streuobstvorkommen im Coburger Land befindet sich in einem schlechten Pflegezustand. Das hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Coburg in einem zweijährigen Bürger-Mitmach-Projekt herausgefunden. Am Donnerstagvormittag überreichten Vertreter des LBV dem Coburger Landrat Sebastian Straubel (CSU) symbolisch die Ergebnisse.

Dramatisches Ergebnis bei Bewertung von Streuobstbeständen

50 Freiwillige hatten 1.850 Flurstücke und deren Streuobstbestände erfasst und bewertet. Laut LBV ist das Ergebnis dramatisch und es bestehe "dringender Handlungsbedarf". 46 Prozent der Bestände befinden sich der Auswertung zufolge in einem schlechten Pflegezustand. Alle Gemeinden und Städte im Coburger Land erhalten nun vom LBV einen individuellen Zustandsbericht, auf dessen Grundlage sie aktiv werden können.

Streuobstpakt soll Pflege und Erhalt unterstützen

2021 wurde von der Bayerischen Staatsregierung und mehreren Verbänden aus Naturschutz, Landwirtschaft und Wirtschaft der Streuobstpakt und das dazugehörige Maßnahmenkonzept unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist es, bis 2035 eine Million zusätzliche Streuobstbäume zu pflanzen. Mit Förderung der Bayerischen Staatsregierung soll so in den nächsten zwölf Jahren die Anlage, Pflege und der Erhalt bayerischer Streuobstbestände unterstützt werden.

Der LBV betont, dass das Coburger Land mit der Bestandsaufnahme der Streuobstbestände nun eine Handlungsgrundlage besitze, um den Streuobstpakt auf lokaler Ebene umzusetzen. Streuobstbestände sind der Lebensraum mit der größten Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft und zählen zu den artenreichsten Biotopen in Mitteleuropa. Die Bäume beherbergen seltene Vogelarten wie Steinkauz oder Wendehals und Fledermäuse. Die Blüten der Bäume und der Wiesenblumen nähren viele Insektenarten.