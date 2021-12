LBV: Rund 300 Weißstörche überwintern in Bayern

Den Landesbund für Vogelschutz (LBV) erreichen seit einigen Wochen viele Anrufe von Menschen, die sich Sorgen um Weißstörche sorgen, die sich noch nicht auf den Weg gen Süden gemacht haben. Auch bei Schnee und Eis müsse man sich um hier überwinternde Weißstörche keine Sorgen machen, so die Antwort der Vogelschützer.

Genug Mäuse und anderes Futter

Weißstörche finden demnach auch bei winterlichen Verhältnissen genug Futter – Mäuse und kleine Fische. Ähnlich wie Graureiher stünden Störche oft stundenlang regungslos vor Mäuselöchern, um ihre Nahrung zu erbeuten, sagt die Storchexpertin des LBV Oda Wieding. Neben Wiesen bieten ihren Worten zufolge auch Müllkippen und Kompostanlagen ein gutes "Mäuseangebot". Und in offenen Wassergräben finden die Störche kleine Fische.

Der LBV weist auch darauf hin, dass große Vögel wie Weißstörche nicht wie kleine Singvögel jeden Tag fressen müssen. Durch das Aufplustern ihres Gefieders sind sie außerdem vor Kälte geschützt. "Sie haben ihre eigene Daunenjacke immer dabei", so Oda Wieding.

Überwintern in Bayern

Dem LBV sind etwa 300 Störche bekannt, die nicht mehr im Herbst gen Süden fliegen. Sie sind nach Angaben der Vogelschützer meist Nachkommen eines ehemaligen Wiederansiedlungsprojekts in der Schweiz, dem Elsass und in Südwestdeutschland. Dort wurden bis in die 1990er Jahre junge Störche bis zu ihrer Geschlechtsreife in Gehegen gehalten und am Winterzug gehindert. Deren Nachkommen bleiben nun auch oft im Winter in Bayern.

Außerdem brechen viele Störche immer später auf, da sie aufgrund des Klimawandels zum Überwintern nicht mehr nach Afrika, sondern nur nach Spanien oder ins Rhone-Delta fliegen.