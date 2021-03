LBV rät: Jetzt unseren Singvögeln mit Brutkästen helfen

Das Gezwitscher heimischer Singvögel ist morgens nicht mehr zu überhören: Sie suchen einen Partner und einen Brutplatz. Die Menschen können ihnen mit Nistkästen helfen, sagt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein. Denn natürliche Brutplätze sind oft rar, besonders für Höhlenbrüter wie Meisen. Wer einen Nistkasten in seinem Garten oder auf dem Balkon aufhänge, könne deshalb fast sicher davon ausgehen, dass dieser von Vögeln bewohnt wird, erklärt LBV-Biologin Angelika Nelson.

Brutkästen bitte nicht mit Chemie reinigen

Auch für die Reinigung bereits vorhandener Nistkästen ist es jetzt höchste Zeit, so die Biologin weiter, denn viele Meisen haben sich bereits zu Paaren zusammengefunden. Bei der Reinigung sollte man demnach Handschuhe tragen, aber keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Die Nistkästen sollten in einer Höhe von etwa 1,5 Meter bis 3 Meter aufgehängt werden. Also am besten so hoch, dass Marder und Katzen die Kästen nicht erreichen können. Auch anderen Singvögeln wie Spatzen und Stare könne man mit Nistkästen helfen, so der LBV.

Wenn kein Vogel einzieht: Nistkasten im Garten umhängen

Wenn der Nistkasten gar nicht angenommen werde, sollte man es einfach nochmal an einem anderen Ort im Garten probieren, rät Biologin Angelika Nelson. Für andere heimische Singvogelarten wie Amseln und Rotkelchen seien hingegen heimische Heckensträucher die idealen Brutplätze.