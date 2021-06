LBV rät: An heißen Sommertagen Vogeltränken aufstellen

Bei Temperaturen bis zu 30 Grad, wie in dieser Woche in Bayern angekündigt, leiden Vögel unter Wassermangel. Pfützen und natürliche Wasserstellen trocknen bei der Hitze schnell aus, erklärt Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein.

Schalen, Pflanzenuntersetzer: Vieles eignet sich als Vogeltränke

Um den Tieren etwas Gutes zu tun, empfiehlt sie, Vogeltränken aufzustellen. Das könnten spezielle Tränken aus dem Baumarkt sein. Eine flache Schale oder ein Pflanzenuntersetzer tue es aber auch. Wichtig sei dabei nur, dass täglich das Wasser gewechselt und die Tränke gereinigt werde. Ansonsten könnten sich Krankheitserreger bilden, die für Vögel tödliche Folgen haben könnten. Außerdem werde so verhindert, dass Stechmücken dort ihre Eier ablegen, so Angelika Nelson.

Der perfekte Platz für eine Vogeltränke ist ein gut einsehbarer Platz mit einem Versteck in Form von Büschen oder Bäumen in der Nähe, erklärt die LBV-Expertin. Dann fühlten sich die Vögel sicher.