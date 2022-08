LBV lädt zu Exkursionen in der Fledermausnacht ein

Fledermäuse fliegen eigentlich mit ihren Händen, "sehen" mit den Ohren und rasen mit bis zu 880 Herzschlägen pro Minute durch die Dunkelheit. In Bayern wurden 25 verschiedene Fledermausarten nachgewiesen, die meisten sind nach Angaben des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) allerdings gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. So leben im LBV-Fledermaushaus im oberpfälzischen Hohenburg zum Beispiel die deutschlandweit letzten "Großen Hufeisennasen". Vor allem der Einsatz von Pestiziden und der damit verbundene Rückgang von Insekten, die als Nahrung dienen, entzieht den Fledermäusen die Lebensgrundlage. Da Fledermäuse als Kulturfolger gerne in der Nähe von Menschen siedeln, könne aber jeder mit einem naturnah gestalteten Balkon oder Garten zum Schutz der Tiere beitragen.

"Vor allem nachts blühende Pflanzen sind bei Fledermäusen beliebt, denn sie locken Nachtfalter an. Auch alte Bäume mit Hohlräumen oder Fledermauskästen als Unterschlupf helfen." Angelika Nelson, Landesbund für Vogelschutz

Fledermäuse sind laut Angelika Nelson vom LBV ein wichtiger Teil des Ökosystems, weil sie große Mengen an Insekten vertilgen, Samen verbreiten und Blüten bestäuben. Im Treuchtlinger Kurpark können Interessierte in der Nacht zum Sonntag Fledermäuse in der Dunkelheit hautnah erleben. Mit speziellen Ultraschall-Detektoren können Teilnehmende unter anderem Jagdrufe von Fledermäusen aufspüren. Alle Fledermaus-Exkursionen sind auf der Internetseite des LBV abrufbar.