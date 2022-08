LBV-Insektenzählung: Immer mehr Taubenschwänzchen unterwegs

Der LBV und sein bundesweiter Partner NABU rufen seit fünf Jahren Hobbyforscher auf, im Juni und August Insekten zu zählen. Dieses Jahr lag der Fokus mit der Frage "Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?" auf Acker-, Stein- und Erdhummeln. Auf Platz 1 kam bei der Zählung im August die Ackerhummel, auf Platz 2 die Dunkle und Helle Erdhummel.

Überraschung auf dem dritten Platz

Dass der tagaktive Nachtfalter Taubenschwänzchen auf Platz 3 gelandet ist, wertet LBV-Insektenexpertin Tarja Richter als schöne Überraschung. Der Schmetterling aus dem Mittelmeerraum, der von Blüte zu Blüte schwirrt, belegt im Freistaat nun den dritten Platz und Rang neun der deutschlandweiten Top Ten.

Schmetterling, der an einen Kolibri erinnert

"Der muntere Schmetterling erinnert an einen Kolibri, wenn er im Flug scheinbar stehend mit seinem langen Rüssel Nektar trinkt", so Tarja Richter. Zuletzt hatte der Falter laut LBV im ersten Jahr des Insektensommers 2018 ähnlich hohe Beobachtungszahlen. "Taubenschwänzchen sind Wanderfalter, die immer wieder und immer häufiger zu uns kommen. Beinahe jährlich wandern neben Zugvögeln auch Schmetterlinge aus Südeuropa bei uns ein. Grund dafür sind die klimatischen Bedingungen in unseren Breiten, die denen südlich der Alpen sehr ähnlich sind", erklärt die Insektenexpertin.

Bei den Insektenzählungen im Juni und August hatten sich deutschlandweit über 18.300 Menschen beteiligt, über 5.000 mehr als im Sommer 2021.